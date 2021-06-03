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Ученые изобрели плоские макароны, которые становятся объемными при варке

Семён Гудошников
Сегодня в 12:05

Ученые из Университета Карнеги-Меллона в американском Питтсбурге изобрели плоские виды пасты, которые становятся объемными при приготовлении. Об этом пишет Kottke.

Свою технологию изобретатели называют «транзиентным морфингом на основе канавок». Проще говоря, при штамповке плоских листов макарон в них оставляют различные рисунки бороздок. При варке эти области расширяются меньше, что придает пасте ее окончательную форму.

Исследователям удалось создать не только спиральные и конические макароны, но и изделия более сложных форм — скрученные и в виде седла. По наблюдениям команды, максимально рельефной паста становилась через 12 минут после начала приготовления и держала форму до 20 минут. После этого она начинала изгибаться обратно.

Макароны не в первый раз подвергаются научному изучению. Американский кулинар и автор подкаста The Sporkful Дэн Пашман потратил три года, чтобы найти идеальную форму пасты. Свое творение он назвал cascatelli (каскателли), что означает «маленькие водопады».

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