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Белорусский госканал показал сюжет о посадке самолета Ryanair. В нем есть интервью с Протасевичем

Семён Гудошников
Сегодня в 11:03

Белорусский государственный канал ОНТ выпустил часовой репортаж о принудительной посадке в Минске самолета Ryanair, в котором находился экс-главред Nexta Роман Протасевич. В программе были показаны кадры из СИЗО, на которых оппозиционер дает показания.

Протасевич сказал, что после приземления самолета он заметил в аэропорту большое количество людей в гражданской одежде со светоотражающими жилетами. Сначала он подумал, что это журналисты, а затем увидел спецназ в бронежилетах. «Ну, во всяком случае, это будет красиво», — заявил он.

Журналист добавил, что после приземления старался не контактировать с Софьей Сапегой, надеясь, что ее это спасет от задержания. В сюжете утверждается, что, выйдя из самолета, он «спокойно и в полном одиночестве» зашел в автобус, а затем пошел на паспортный контроль.

Твит белорусского журналиста Франака Вечерко о задержании Протасевича, согласно ОНТ, был написан до его фактического задержания. Телеграм-каналы якобы подхватили его, и так о нахождении оппозиционера в минском аэропорту узнали белорусские правоохранители.

Протасевич в сюжете предположил, что его подставили «свои же». По его словам, он сообщил, на каком полетит самолете, в рабочем чате за 40 минут до вылета. Экс-главред Nexta сказал, что его мог сдать человек, который был в этом рабочем чате и с которым у него был личностный конфликт. Протасевич отметил, что «у этого человека были связи с киберпартизанами, которые и раньше занимались лжеминированиями».

Задержанный также сказал, что считает бесполезным в данный момент проводить акции протеста в Беларуси. По его словам, нужно ждать, когда накалится ситуация в экономике, чтобы люди выходили на улицу не за новые выборы и не против насилия силовиков, а, «грубо говоря, за миской похлебки».

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. В небе над республикой его сопровождал истребитель белорусских вооруженных сил.

На борту находился белорусский оппозиционер, экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его и его девушку, гражданку России Софью Сапегу, задержали. Сейчас они находятся в минских СИЗО.

В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти. КГБ включило его в список лиц, причастных к терроризму, что грозит ему длительным тюремным заключением.

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