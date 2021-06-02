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Сет Роген спродюсирует CG-проект о Черепашках-ниндзя

Юлия Онодэра
Вчера в 22:43

Актер Сет Роген выступит продюсером нового CG-проекта, посвященного приключениям Черепашек-ниндзя. Об этом он сообщил в твиттер-аккаунте.

Роген опубликовал страницу из якобы дневника одного их героев культового комикса — Леонардо. Судя по ней, в новом фильме вновь появятся четверка черепашек-ниндзя, а также их давняя подруга — репортер Эйприл О’Нил.

В публикации актер намекнул, что проект выйдет летом 2023 года. Режиссером проекта станет Джефф Роу («Митчеллы против машин»). Сценарий напишет Брендан О’Брайен, работавший над комедией «Соседи. На тропе войны». Еще одним продюсером будет Эван Голдберг («SuperПерцы»).

Комикс «Черепашки-ниндзя» появился в 1980-х годах. По нему сняли несколько мультсериалов, а затем, в 1990-х — франшизу фильмов. В 2014 году Майкл Бэй выпустил еще две картины — они собрали в мировом прокате более 1,2 млрд долларов.

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