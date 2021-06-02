Арест экс-директора «Открытой России», пиджак Лимонова на аукционе и другие новости дня

В Госдуме предложили запретить иноагентам проводить социологические опросы в период выборов. Депутат от «Единой России» Евгений Федоров считает, что опросы позволяют им манипулировать общественным мнением.

Суд арестовал экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова на два месяца по делу о нежелательной организации. Это самая строгая мера пресечения по данной статье.

В Роскомнадзоре предложили распространить «закон Яровой» на игровые платформы. Это обяжет их хранить сообщения и личные данные игроков.

Американского фигуриста Росса Майнера обвинили в домогательствах. Его отстранили от работы тренером на полгода.

Знаменитый цветной пиджак Эдуарда Лимонова выставили на торги. Писатель сам сшил его в 1970-е из 114 разных лоскутков.

Трехлетняя Лиона Фей из США попросила на день рождения торт с изображением сцены из «Короля Льва», в которой гибнет Муфаса. «Всем будет слишком грустно есть тортик, и он весь достанется мне», — объяснила девочка.

Американские разработчики научили робота имитировать человеческие выражения лица в реальном времени. Технология должна увеличить доверие человека к ИИ, но пока ее применение выглядит жутко!

Кейт Уинслет сказала, что отказалась ретушировать свое тело в сериале «Мейр из Исттауна». В эротической сцене она попросила оставить «выпуклый живот», а на постере картины — морщинки вокруг глаз.

Софи Тернер снимется в криминальном сериале от HBO Max вместе с Колином Фертом. Шоу под названием «The Staircase» расскажет о писателе, которого подозревают в убийстве собственной жены.

Крис Хемсворт объявил о завершении съемок четвертого «Тора». Он пообещал, что фильм будет «чертовски сумасшедшим и смешным».

Петербургская андеграундная группа 2H Company воссоединилась спустя двенадцать лет после распада. Теперь она будет называться 3H Company.

Другой петербургский коллектив, Settlers, исполняющий фолк-джаз, выпустил сингл «Лен». Он появится на альбоме «У заветного столба», выход которого намечен на 10 июня.

13 июня в Москве пройдет благотворительный фестиваль «Чуткие» в поддержку центра «Насилию.нет» (признан иноагентом). Во дворе клуба Powerhouse выступят группы «ИльяМазо», «Залпом», «Созвездие отрезок», Lurmish и «Июнь», диджеи Настя Голованова и Bulgakov, певицы Vika Pestrova и Женя Борзых из «СБПЧ».

С 8 по 11 июля в «Басманном дворе» пройдет фестиваль экспериментального искусства «Форма». В программе — концерты экспериментальной музыки, A/V Live выступления, инсталляции, арт-объекты, site specific театр и перформансы. Стоимость билетов на фестиваль повысится 16 июня. Билеты можно купить здесь, а мы хотим по секрету поделиться промокодом AFISHADAILY, который подарит вам скидку 20%. И лучше не тянуть, потому что действует он на ограниченное количество билетов!