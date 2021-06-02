Билли Айлиш выпустила клип на трек «Lost Cause». В нем она веселится на девичнике

В ролике Айлиш устраивает вечеринку-девичник с шестью другими девушками. На ней они танцуют, тверкают, едят снеки, играют в твистер и в дартс, валяются на кровати и стреляют друг в друга из водных пистолетов во дворе.

Американская певица Билли Айлиш представила новую песню «Lost Cause» и музыкальное видео на нее. Клип появился на ютьюб-канале артистки.

Клип выполнен в светлых и приглушенно-пастельных тонах — в соответствии со стилистикой ее грядущего альбома «Happier than Ever» и другого недавнего сингла. Режиссером видео выступила сама Айлиш.

Вместе с ней в ролике снялись Эшли Николь, Джоя Джексон, Кэррис Брукс, Лекси Смит, Наталия Сантьяго и Юлиана Мальдонадо. «Мы наслаждались жизнью, тем, какие мы горячие, пока снимали это», — прокомментировала клип Айлиш.