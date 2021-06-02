В сети появился новый трейлер «Заклятия-3: По воле дьявола». Фильм основан на реальной истории

Трейлер показывает в деталях дом, в котором в 1981 году произошло чудовищное убийство. В нем обвинили жителя Коннектикута Арне Шайенна Джонсона. Молодой человек отказался признать свою вину, утверждая, что на преступление его толкнули некие темные силы.

В сети появился финальный трейлер хоррора «Заклятие-3: По воле дьявола», снятого Майклом Чавесом на основе реальной истории. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Warner Bros. Pictures.

Дело Джонсона известно как первый случай в судебной практике США, когда сторона защиты настаивала на оправдании подсудимого в связи с одержимостью демонами. По сюжету фильма Эд и Лоррейн Уоррены — главные герои франшизы — пытаются доказать паранормальное влияние на молодого человека.

Роли супругов Уоррен в «Заклятии-3» вновь сыграли Патрик Уилсон и Вера Фармига. Вместе с ними в новой части хоррора снялись Рори О’Коннор, Сара Кэтрин Хук, Джулиан Хиллиард, Шарлин Амоя, Пол Уилсон, Джон Ноубл и Стерлинг Джеринс.

Премьера фильма пройдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max 4 июня. Предыдущая картина из франшизы «Заклятие» вышла в 2016 году. Рецензию на этот хоррор можно прочитать на сайте «Афиши Daily».