Блогер записал каверы на RHCP, Linkin Park и Мадонну голосом Картмана. И стал звездой тиктока!

Музыкант и блогер Фернандо Уфрет пришел в тикток, исключительно чтобы петь хиты голосом Эрика Картмана. Об этом он прямо сказал в описании своего аккаунта: «Я ютьюбер, который хочет делать каверы в стиле Картмана в тиктоке».

И задумка блогера нашла отклик пользователей. Да, о всемирной славе речи пока не идет, но небольшую фан-базу он успел сколотить. На самом просматриваемом ролике — кавере меланхоличной «Good Riddance» от Green Day — чуть менее миллиона просмотров.