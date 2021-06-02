Блогер записал каверы на RHCP, Linkin Park и Мадонну голосом Картмана. И стал звездой тиктока!

Музыкант и блогер Фернандо Уфрет пришел в тикток, исключительно чтобы петь хиты голосом Эрика Картмана. Об этом он прямо сказал в описании своего аккаунта: «Я ютьюбер, который хочет делать каверы в стиле Картмана в тиктоке».
И задумка блогера нашла отклик пользователей. Да, о всемирной славе речи пока не идет, но небольшую фан-базу он успел сколотить. На самом просматриваемом ролике — кавере меланхоличной «Good Riddance» от Green Day — чуть менее миллиона просмотров.
Не менее драматично звучат его версии «Otherside» Red Hot Chili Peppers и «Numb» Linkin Park.
Репертуар Уфрета не ограничивается рок-балладами, есть в нем каверы и на поп-хиты вроде «Material Girl» Мадонны, и даже на народную песню новозеландских китобоев.
Отдельный кавер музыкант записал к выходу спецэпизода «Друзей».
Фернандо Уфрет называет себя бродячим музыкантом из города Маягуэс в Пуэрто-Рико. На своем ютьюбе, где сейчас 122 тыс. подписчиков, он исполняет акустические каверы своим естественным голосом. И он удивительно отличается от тембра персонажа «Южного Парка».