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Блогер записал каверы на RHCP, Linkin Park и Мадонну голосом Картмана. И стал звездой тиктока!

Семён Гудошников
Сегодня в 18:38

Музыкант и блогер Фернандо Уфрет пришел в тикток, исключительно чтобы петь хиты голосом Эрика Картмана. Об этом он прямо сказал в описании своего аккаунта: «Я ютьюбер, который хочет делать каверы в стиле Картмана в тиктоке».

И задумка блогера нашла отклик пользователей. Да, о всемирной славе речи пока не идет, но небольшую фан-базу он успел сколотить. На самом просматриваемом ролике — кавере меланхоличной «Good Riddance» от Green Day — чуть менее миллиона просмотров.

@fernandoufret

Cartman sings Green Day “Good Riddance” #Cartman #CartmanCovers #FernandoUfret #CartmanSings #Music #Guitar #GuitarPlayer #Guitarra #TimeOfYourLife

♬ original sound - FernandoUfret

Не менее драматично звучат его версии «Otherside» Red Hot Chili Peppers и «Numb» Linkin Park.

@fernandoufret

Cartman sings Otherside! #FernandoUfret #Cartman #CartmanSings #CartmanCovers #Music #Guitar #TikTokCovers #Otherside #RHCP @tonewoodamp

♬ original sound - FernandoUfret
@fernandoufret

Cartman sings Num! 50K! 🥳🥳🥳 #Cartman #CartmanCovers #CartmanSings #FernandoUfret #Guitar #Music #LinkinPark #Numb

♬ original sound - FernandoUfret

Репертуар Уфрета не ограничивается рок-балладами, есть в нем каверы и на поп-хиты вроде «Material Girl» Мадонны, и даже на народную песню новозеландских китобоев.

@fernandoufret

Cartman sings Madonna! ##Music ##Cartman ##Maddona ##MaterialGirl ##BeardedBard ##FernandoUfret ##Beard ##GuitarTok ##Guitarra

♬ original sound - FernandoUfret
@fernandoufret

Cartman sings Wellerman! ##FernandoUfret ##Cartman ##CartmanCovers ##Wellerman ##SeaShanty ##Guitar ##Music ##TikTokCovers @tonewoodamp @southpark

♬ original sound - FernandoUfret

Отдельный кавер музыкант записал к выходу спецэпизода «Друзей».

@fernandoufret

Cartman at FRIENDS Reunion! ##CartmanCovers ##Cartman ##FernandoUfret ##friendsreunion ##FRIENDS ##Guitar ##Music ##Guitarra @southpark

♬ original sound - FernandoUfret

Фернандо Уфрет называет себя бродячим музыкантом из города Маягуэс в Пуэрто-Рико. На своем ютьюбе, где сейчас 122 тыс. подписчиков, он исполняет акустические каверы своим естественным голосом. И он удивительно отличается от тембра персонажа «Южного Парка».

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