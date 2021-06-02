Feduk проведет акустический сольный концерт в рамках Red Summer

Feduk выступит с акустическим сольником. Концерт пройдет в рамках летнего музыкального фестиваля Red Summer. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба ивента.

Певец исполнит необычные версии своих хитов в московском клубе Gipsy. Начало — 4 июня в 20.00. Билеты можно купить по ссылке.