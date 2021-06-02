Feduk проведет акустический сольный концерт в рамках Red Summer

Feduk выступит с акустическим сольником. Концерт пройдет в рамках летнего музыкального фестиваля Red Summer. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба ивента.
Певец исполнит необычные версии своих хитов в московском клубе Gipsy. Начало — 4 июня в 20.00. Билеты можно купить по ссылке.
Фестиваль Red Summer пройдет с 3 июня по 6 августа. В эти дни, помимо Feduk, выступят Карандаш, «Заточка», «Пневмослон», «Моя Мишель», Алена Швец, Gone.Fludd, Burito, Елка, Loqiemean, Thomas Mraz, Anacondaz, «Пилот», Луна, Нейромонах Феофан, Дельфин, Catharsis, Дора, Dzhizus и «Ундервуд».
Создатели фестиваля обещают зрителям специальные летние шоу самых актуальных артистов, продуманный звук, качественный свет, хороший обзор сцены и передовое техническое оснащение, а также оригинальное меню фуд-зоны и интерактивные развлечения.