В США девочка попросила на свой третий день рождения торт с гибелью Муфасы из «Короля Льва»

В США трехлетняя Лиона Фей попросила на свой день рождения торт с изображением душераздирающей сцены из «Короля Льва», в которой погибает Муфаса. Фотографии с праздника опубликовал в своем твиттере дядя девочки Кейси.

Именинница выбрала эту сцену неслучайно. Она решила, что таким десертом ей не придется делиться, ведь на него не взглянешь без слез. «Всем будет слишком грустно есть тортик, и он весь достанется мне», — объяснила Лиона.

С момента публикации твит собрал уже более 750 тыс. лайков, а комментаторы остались в восторге от идеи девочки. Многие отреагировали забавными мемами, другим было интересно узнать, сработал ли этот гениальный план.