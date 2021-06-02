перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Российских хакеров подозревают в атаке на мясокомбинаты в США 19:29
В сети появился новый трейлер «Заклятия-3: По воле дьявола». Фильм основан на реальной истории 18:58
Блогер записал каверы на RHCP, Linkin Park и Мадонну голосом Картмана. И стал звездой тиктока! 18:38
Американского фигуриста Росса Майнера обвинили в домогательствах. Ему запретили тренировать 18:15
11-летняя Нанди Бушелл исполнила драм-кавер на Slipknot. На нее обратил внимание барабанщик группы 18:08
caseyfeigh/Twitter В США девочка попросила на свой третий день рождения торт с гибелью Муфасы из «Короля Льва»
В США девочка попросила на свой третий день рождения торт с гибелью Муфасы из «Короля Льва» 17:52
Feduk проведет акустический сольный концерт в рамках Red Summer 17:44
Петербургская группа 2H Company воссоединилась спустя 12 лет после распада 17:31
Самолеты «Белавиа» перестали летать в 20 стран и Калининградскую область России из‑за ограничений ЕС 16:59
«Похищали и били»: бывшая секс-работница рассказывает в тиктоке о пережитых травмах 16:59
Christie’s выставит на аукцион раннюю реплику «Моны Лизы», которую когда‑то выдавали за оригинал 16:52
Sony Pictures Entertainment/YouTube Эмма Стоун не появится в сиквеле «Человек-паук: Нет пути домой»
Эмма Стоун не появится в сиквеле «Человек-паук: Нет пути домой» 16:48
Бар «Стрелка» проведет шоукейс-вечеринку радио «Тигр» 16:22
Аризона хочет вернуть казнь «Циклоном Б» — газом, который нацисты использовали в Освенциме 15:45
Netflix исправил перевод слова «бандеровец» в картине «Брат-2» 15:38
В Powerhouse пройдет благотворительный фестиваль «Чуткие» в поддержку центра «Насилию.нет»* 15:28
brewerov/Instagram Суд арестовал экс-директора «Открытой России» на два месяца
Суд арестовал экс-директора «Открытой России» на два месяца 15:08
Аккредитация российских вузов станет бессрочной. Им не придется проходить проверку раз в пять лет 14:09
Крис Хемсворт объявил о завершении съемок четвертого «Тора» 14:00
Ученые научили робота имитировать человеческие выражения лица в реальном времени. Выглядит жутко! 14:00
Отключить рекламу

В США девочка попросила на свой третий день рождения торт с гибелью Муфасы из «Короля Льва»

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:52

В США трехлетняя Лиона Фей попросила на свой день рождения торт с изображением душераздирающей сцены из «Короля Льва», в которой погибает Муфаса. Фотографии с праздника опубликовал в своем твиттере дядя девочки Кейси.

Именинница выбрала эту сцену неслучайно. Она решила, что таким десертом ей не придется делиться, ведь на него не взглянешь без слез. «Всем будет слишком грустно есть тортик, и он весь достанется мне», — объяснила Лиона.

С момента публикации твит собрал уже более 750 тыс. лайков, а комментаторы остались в восторге от идеи девочки. Многие отреагировали забавными мемами, другим было интересно узнать, сработал ли этот гениальный план.

«Напоминает мне инсталляцию, которую я сделал в магазине Disney в Анахайме»
«Дети смешные! В прошлом году моя внучка устроила вечеринку по случаю дня рождения в стиле эмодзи-какашек»
События недели на afisha.ru
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
Mujuice
Урбанистическая меланхолия и пестрая танцевальная электроника
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить