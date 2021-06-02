Петербургская группа 2H Company воссоединилась спустя 12 лет после распада

Петербургская андеграундная группа 2H Company воссоединилась спустя 12 лет после распада. Проект теперь будет называться 3H Company. Об этом «Афише Daily» сообщили представители коллектива.

В современный состав группы войдут Илья Барамия, известный по проектам «Аигел», «СБПЧ» и «Елочные игрушки», солист «Есть Есть Есть» Миша Феничев, а также Михаил Ильин из «Провинции».

Весной 2022 года музыканты опубликуют старые треки 2H Company в новом звучании. А вживую они впервые с 2009 года выступят на фестивале St. Fields в Петербурге. Дебютный концерт 3H Company состоится 4 июля 2021 года.

«Главная идея нашего реюниона — вернуться в прошлое и попытаться переосмыслить два классических альбома 2H Company. Посмотрим, что из этого получится и насколько переработанные версии песен будут интересны новому слушателю», — сказал Барамия.

Коллектив 2H Company появился в 2001 году и просуществовал восемь лет. В группе, помимо Барамии, Феничева и Ильина, также участвовал Александр Зайцев. Артисты исполняли экспериментальный хип-хоп.