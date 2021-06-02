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Петербургская группа 2H Company воссоединилась спустя 12 лет после распада

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:31

Петербургская андеграундная группа 2H Company воссоединилась спустя 12 лет после распада. Проект теперь будет называться 3H Company. Об этом «Афише Daily» сообщили представители коллектива.

В современный состав группы войдут Илья Барамия, известный по проектам «Аигел», «СБПЧ» и «Елочные игрушки», солист «Есть Есть Есть» Миша Феничев, а также Михаил Ильин из «Провинции».

Весной 2022 года музыканты опубликуют старые треки 2H Company в новом звучании. А вживую они впервые с 2009 года выступят на фестивале St. Fields в Петербурге. Дебютный концерт 3H Company состоится 4 июля 2021 года.

«Главная идея нашего реюниона — вернуться в прошлое и попытаться переосмыслить два классических альбома 2H Company. Посмотрим, что из этого получится и насколько переработанные версии песен будут интересны новому слушателю», — сказал Барамия.

Коллектив 2H Company появился в 2001 году и просуществовал восемь лет. В группе, помимо Барамии, Феничева и Ильина, также участвовал Александр Зайцев. Артисты исполняли экспериментальный хип-хоп.

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