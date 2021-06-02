Самолеты «Белавиа» перестали летать в 20 стран и Калининградскую область России из‑за ограничений ЕС

Белорусская авиакомпания «Белавиа» потеряла две трети своих направлений из‑за ограничений, введенных после принудительной посадки борта Ryanair в Минске и задержания экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщается в фейсбуке перевозчика.

Полеты приостановлены в Литву, Великобританию, Францию, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Венгрию, Молдову, Сербию, на Украину, Кипр, а также в Калининградскую область России.

Теперь самолеты «Белавиа» осуществляют рейсы только в девять стран: Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан и ОАЭ.