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Christie’s выставит на аукцион раннюю реплику «Моны Лизы», которую когда‑то выдавали за оригинал

Виктория Шанина
Сегодня в 16:52

Аукционный дом Christie’s выставит на торги раннюю копию картины «Мона Лиза». Реплику активно пытались выдать за оригинал, пишет Artnet.

Репродукцию выкупил Реймонд Хеккинг в 1950-х годах у торговца антиквариатом. Долгое время он пытался доказать, что в Лувре висит подделка, а он обладает оригиналом картины Леонардо да Винчи.

По его версии, экспонат в музее подменили во время возвращения картины из Италии после кражи 21 августа 1911 года. Для вора Винченцо Перуджи эта работа стала венцом его карьеры, но Хеккингу повезло меньше — искусствоведы быстро распознали ложь.

Christie’s назвал лот в честь Реймонда Хеккинга и анонсировала онлайн-торги на 11–18 июня. По предварительной оценке экспертов, цена картины может дойти до 300 тыс. евро.

Ранее французский исследователь Паскаль Котт обнаружил скрытый эскиз на картине «Мона Лиза». Ученый сделал ее снимок и приступил к его исследованию в 2004 году. Он выяснил, что изначально с помощью древесного угля и трафарета с отверстиями на холсте был сделан набросок. Его следы проглядывают на голове и руках Моны Лизы. Это говорит о том, что ранняя поза девушки планировалась другой: она сидела вполоборота и смотрела в сторону.

Также на эскизе заметна деталь в волосах, похожая на заколку. В то время во Флоренции такие украшения не носили. По мнению ученого, этим художник хотел придать девушке божественный образ.

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