«Похищали и били»: бывшая секс-работница рассказывает в тиктоке о пережитых травмах

Эшли Кларк Хаффман проработала в секс-индустрии два десятка лет и за это время попадала во множество неприятных ситуаций и заработала кучу психологических проблем. Теперь Хаффман под ником @trashley_anonymous рассказывает в тиктоке об этом травматическом опыте, а ее ролики набирают миллионы просмотров.

Тиктоки женщины не ограничиваются видео о ее прошлой карьере, но именно они становятся самыми вирусными. С помощью своих рассказов блогерка не только подробно описывает пережитую травму, но и предостерегает тех, кто собирается строить карьеру в секс-бизнесе.

В самом популярном тиктоке, набравшем 15 млн просмотров, Хаффман перечисляет долгосрочные эффекты двух десятков лет занятия проституцией. Среди них посттравматическое расстройство, ночные кошмары, снижение сексуального влечения и проблемы с формированием привязанностей.