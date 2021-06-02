«Похищали и били»: бывшая секс-работница рассказывает в тиктоке о пережитых травмах

Эшли Кларк Хаффман проработала в секс-индустрии два десятка лет и за это время попадала во множество неприятных ситуаций и заработала кучу психологических проблем. Теперь Хаффман под ником @trashley_anonymous рассказывает в тиктоке об этом травматическом опыте, а ее ролики набирают миллионы просмотров.
Тиктоки женщины не ограничиваются видео о ее прошлой карьере, но именно они становятся самыми вирусными. С помощью своих рассказов блогерка не только подробно описывает пережитую травму, но и предостерегает тех, кто собирается строить карьеру в секс-бизнесе.
В самом популярном тиктоке, набравшем 15 млн просмотров, Хаффман перечисляет долгосрочные эффекты двух десятков лет занятия проституцией. Среди них посттравматическое расстройство, ночные кошмары, снижение сексуального влечения и проблемы с формированием привязанностей.
В других роликах она дополняет список проблем — бессмысленные отношения, к которым привыкаешь, зависимость от быстрого заработка и отстраненность от собственных чувств.
Хаффман без прикрас рассказывает о своей прошлой жизни — бездомность и зависимость от метамфетамина, похищения и бесчисленные изнасилования, которые ей пришлось пережить. Описания жестокостей клиентов перемежаются со случаями, когда за полчаса ей удавалось заработать тысячу долларов.
Хаффман не пытается выставить себя в выгодном свете и не создает образ несчастной жертвы. Она честно рассказывает, что шантажировала женатых мужчин, ограбила множество своих клиентов, а одному из них даже нанесла удар ножом. Годами пытаясь найти собственное счастье, женщина оказывалась выброшенной на улицу и заключенной в тюремной камере.
Сейчас Хаффман значительно лучше. Она бросила занятия проституцией, избавилась от наркотической зависимости, развелась с мужем и женилась на партнерке. В данный момент она пытается получить опеку над своими детьми.
В комментариях к роликам некоторые осуждают женщину, говоря, что она сама сделала такой выбор, а ожидать другого от секс-бизнеса не стоило. Некоторые объясняют беды Хаффман якобы греховностью ее бывшего способа заработка и апеллируют к Богу.
Но подавляющее большинство полностью поддерживают женщину. Они пишут ей комплименты, называя чудесным и вдохновляющим человеком, указывают не ее смелость высказываться о сложных проблемах. Многие благодарят за то, что узнали неприятную правду об индустрии сексуальных услуг.