Netflix исправил перевод слова «бандеровец» в картине «Брат-2»

Изначально сервис перевел «бандеровца» как «украинский нацистский коллаборационист» («ukrainian nazi collaborator»). С момента обращения Устиновой до замены перевода прошло несколько часов.

Стрим-сервис Netflix исправил англоязычную версию слова «бандеровец» в фильме «Брат-2» на banderite. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова, которая направила просьбу о замене перевода украинскому программисту, работающему в Netflix.

«Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы в компанию, а я просто написала „бандеровцам“ — украинцам из Кремниевой долины. Наша диаспора там невероятная! Уже через несколько часов текст во всех местах был исправлен, благодаря нашему крутому Арсену Костенко. Теперь там не „nazi“, а „banderite“», — написала Александра Устинова.

1 июня Netflix выпустил культовые картины Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Сервис выкупил права на фильм у кинокомпании «СТВ».

Накануне выхода фильма на Netflix в интернете разошелся фрагмент эпизода в трамвае, где Данила Багров угрожает двум кавказцам, отказавшимся платить за проезд. В оригинале в ответ на обращение «не убивай, брат» главный герой говорит: «Не брат ты мне, гнида черножопая», а в опубликованном скрине называет собеседника «армянской ****** [женским половым органом]».

После появления картины на платформе выяснилось, что картинка оказалась фейком, а на английском ответ главного героя кавказцам прозвучал как «глист черножопый». Вот как стрим-сервис перевел другие неполиткорректные фразы и поговорки на английский язык.