Суд арестовал экс-директора «Открытой России» на два месяца

Судья Первомайского районного суда Краснодара назначил бывшему главе «Открытой России» Андрею Пивоварову два месяца заключения под стражу. Это самая строгая мера пресечения по его делу, пишет телеграм-канал «Правозащита Открытки».

Накануне Андрея Пивоварова задержали в петербургском аэропорту Пулково. По его словам, он планировал поехать на отдых. Он «взял билеты, прошел все контроли, и когда самолет уже стал выруливать на взлет, его вернули».

27 мая Андрей Пивоваров объявил о прекращении деятельности «Открытой России». Общественную организацию ликвидировали во избежание уголовного преследования.

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. Своими целями организация называла развитие в России гражданской активности и творческой инициативы, утверждение демократических ценностей, укрепление институтов гражданского общества.

Организация самоликвидировалась дважды — в 2006 и 2019 годах, а затем учреждалась в других форматах. В 2017-м Генпрокуратура признала отделения «Открытой России» в США и Великобритании нежелательными организациями.