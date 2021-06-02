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Аризона хочет вернуть казнь «Циклоном Б» — газом, который нацисты использовали в Освенциме

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:45

Штат Аризона готовится казнить заключенных в газовых камерах с помощью «Циклона Б». Такой же газ использовали нацисты в Освенциме и других концентрационных лагерях.

Согласно документам, полученным The Guardian, штат потратил более 2 тыс. долларов на ингредиенты для производства смертоносного газа. Сотрудники Тюремного комплекса штата Аризона провели проверку и убедились, что их газовая камера находится в рабочем состоянии. Она не использовалась 22 года.

В Департаменте исправительных учреждений Аризоны сказали, что готовы исполнять приговоры вне зависимости от выбранного метода. Закон штата позволяет приговоренному к смертной казни, выбирать между инъекцией и газом за 20 дней до приговора.

Существует мало медицинских исследований о воздействии «Циклона Б» на организм человека, но казни с его использованием длятся дольше. «Без сомнения смертельный газ, который Аризона пытается вернуть, является самым ужасным из всех тех методов, которые мы использовали в этой стране», — сказал профессор права Дебора Денно.

Одним из первых заключенных к кому применят «Циклон Б» может стать 65-летний Фрэнк Этвуд. Он был осужден за убийство ребенка в 1984 году. Тогда юристы Этвуда заявили, что власти спешат с назначением даты казни, несмотря на продолжающееся расследование и возможную невиновность клиента.

Последним человеком, казненным в Аризоне с применением газа, был гражданин Германии Вальтер Лагранд. Его осудили за вооруженное ограбление банка в 1999 году. По словам свидетеля, подсудимый умирал в течение 18 минут, испытывая при этом сильный кашель, рвоту и удушье. После казни Лагранда газовая камера не использовалась.

Смертоносный газ разрешен для казней в шести других штатах: Алабаме, Калифорнии, Миссисипи, Миссури, Оклахоме и Вайоминге. Подготовка Аризоны к применению «Циклона Б» происходит на фоне нехватки наркотических препаратов для казни.

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