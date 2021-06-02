Ученые научили робота имитировать человеческие выражения лица в реальном времени. Выглядит жутко!

Американские разработчики из Колумбийского университета создали робота по имени Ева, который способен имитировать человеческие выражения лица. По задумке это должно вызывать доверие у собеседников Евы, но пока результат технологии выглядит достаточно жутко.
Для анализа выражения эмоций андроид использует глубокое обучение. Камера снимает лицо собеседника Евы, программа анализирует его, а затем двигатели внутри черепа тянут и отпускают кабели, прикрепленные к различным точкам мягкой ткани робота, имитируя в реальном времени эмоции собеседника.
Механизм использует одну или несколько из шести основных эмоций: гнев, отвращение, страх, печаль, радость и удивление. К примеру, если радость соответствует одному выражению лица, то сочетание радости и удивления приведет уже у другому — радостному удивлению.
Разработчики научили робота генерировать эти выражения, заставив его для начала произвольно двигать мышцами. Затем камера со встроенной нейросетью проанализировала часы отснятого материала, чтобы понять, какие из этих сочетаний напряжения кабелей соответствуют выражениям человеческого лица.
Инженеры считают, что их технология позволит человеку более естественно и увлекательно взаимодействовать с искусственным интеллектом. Они считают, что подобных андроидов можно применять в самых разных местах — от заводов и фабрик до домов престарелых.
Хоть уже и существует достаточно много роботов, способных имитировать человеческие выражения лиц, команда проекта подчеркивает, что Ева — единственное подобное устройство с открытым исходным кодом. Кроме того, производство и сборка Евы относительно недороги, что может сделать ее удобной платформой для исследования выражения эмоций у искусственного интеллекта.