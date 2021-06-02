Ученые научили робота имитировать человеческие выражения лица в реальном времени. Выглядит жутко!

Американские разработчики из Колумбийского университета создали робота по имени Ева, который способен имитировать человеческие выражения лица. По задумке это должно вызывать доверие у собеседников Евы, но пока результат технологии выглядит достаточно жутко.

Для анализа выражения эмоций андроид использует глубокое обучение. Камера снимает лицо собеседника Евы, программа анализирует его, а затем двигатели внутри черепа тянут и отпускают кабели, прикрепленные к различным точкам мягкой ткани робота, имитируя в реальном времени эмоции собеседника.

Механизм использует одну или несколько из шести основных эмоций: гнев, отвращение, страх, печаль, радость и удивление. К примеру, если радость соответствует одному выражению лица, то сочетание радости и удивления приведет уже у другому — радостному удивлению.