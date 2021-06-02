Крис Хемсворт объявил о завершении съемок четвертого «Тора»

Австралийский актер Крис Хемсворт опубликовал в своем инстаграме пост, где объявил о завершении съемок картины «Тор: Любовь и гром». Фильм станет четвертой лентой франшизы по комиксам Marvel о боге грома и молнии.
На фото актер изображен вместе с Тайкой Вайтити. Хемсворт исполняет главную роль, а режиссер одет в костюм со специальными датчиками, которые позволяют получить нужную графику на монтаже.
«Это финал съемок „Тор: Любовь и гром“. <…> Это суперрасслабленное фото было самым подходящим. Фильм будет чертовски сумасшедшим и смешным», — написал Хемсворт.
В новом «Торе» также снимется Мэтт Деймон, Кристиан Бейл сыграет Горра Мясника Богов, а Крис Пратт выступит в роли Звездного Лорда. Премьера намечена на 6 мая 2022 года.