Крис Хемсворт объявил о завершении съемок четвертого «Тора»

Австралийский актер Крис Хемсворт опубликовал в своем инстаграме пост, где объявил о завершении съемок картины «Тор: Любовь и гром». Фильм станет четвертой лентой франшизы по комиксам Marvel о боге грома и молнии.

На фото актер изображен вместе с Тайкой Вайтити. Хемсворт исполняет главную роль, а режиссер одет в костюм со специальными датчиками, которые позволяют получить нужную графику на монтаже.