Аккредитация российских вузов станет бессрочной. Им не придется проходить проверку раз в пять лет

Российские вузы с 1 марта 2022 года смогут получить бессрочную аккредитацию образовательной деятельности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Новая модель предполагает переход от оценки соответствия вузовских программ образовательным стандартам к оценке качества подготовки студентов. При этом деятельность вузов будут оценивать на основе аккредитационных показателей.

При аккредитации ведомство планирует оценивать профессорско-преподавательский состав вуза (квалификацию, стаж работы, наличие ученых степеней и званий), организацию практической подготовки студентов, средний балл ЕГЭ поступающих в динамике и трудоустройство выпускников.

Замглавы Рособрнадзора Светлана Кочетова отметила, что оценку будут проводить с учетом специфики вузов, поэтому аккредитационные показатели планируется обсудить с руководством учебных заведений и профессиональным сообществом.

В марте изменить условия аккредитации вузов предложил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. На этот шаг ведомство идет в рамках «регуляторной гильотины», которая должна сократить число действующих нормативно-правовых актов, принятых еще во времена СССР.