Кейт Уинслет потребовала оставить ей «выпуклый живот» и морщины возле глаз в «Мейр из Исттауна»

Кейт Уинслет рассказала, что отказалась от предложения отредактировать фигуру в эротической сцене для сериала «Мейр из Исттауна». Кроме того, она попросила оставить ей морщины возле глаз, пишет The New York Times.

По словам актрисы, режиссер Крейг Цобель предложил показать ее тело в «более лестном виде». Уинслет ответила ему: «Не смей» — и потребовала оставить «выпуклый живот».

Постер сериала Кейт Уинслет дважды отправляла на редактуру. На нем сильно сгладили морщины актрисы, чему она также была не рада.

«Я сказала: „Ребята, я знаю, сколько морщин у меня около глаз, пожалуйста, верните их все обратно“», — поделилась исполнительница главной роли.

Уинслет отметила, что ей исполнится в октябре 46 лет, а играет она женщину средних лет. Она уверена, что людям понравился ее персонаж, потому что в ней нет искусственных фильтров, она настоящая, неидеальная женщина, а ее лицо и тело меняются соответственно ее возрасту.

В феврале Кейт Уинслет дала интервью изданию The Guardian, в котором рассказала, как с раннего возраста была вынуждена отвечать на оскорбления, связанные с ее весом. Тогда она получила клеймо слишком «напористой и откровенной» девушки, но на самом деле, по словам актрисы, она просто защищалась.