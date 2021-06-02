В России выявили 8832 случая коронавируса за последние сутки

В России выявили 8832 случая коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 668 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Саратовской и Иркутской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 090 249. За последние сутки вылечились 9 020 человек, за все время — 4 702 599. За сутки умерли 394 заболевших, за весь период — 122 267.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 171,1 млн человек, 3,5 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,2 млн), на втором — Индия (28,3 млн). За ними идут Бразилия (16,6 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,2 млн).