В России выявили 8832 случая коронавируса за последние сутки

В России выявили 8832 случая коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 668 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Саратовской и Иркутской областях.