«Лен»: петербургская фолк-джаз-группа Settlers выпустила новый сингл

«Лен» — это экспериментальная смесь форм и традиций, интерпретация плясовой Курской области. «Теплый летний ветер уносит весенние заботы, оставляя дразнящий запах льняных цветов», — говорится в описании композиции.

Петербургская фолк-джаз-группа Settlers выпустила сингл «Лен» со своего грядущего альбома «У заветного столба». Послушать его можно на всех популярных стриминговых платформах.

Релиз альбома «У заветного столба» запланирован на 10 июня. В этот же день группа презентует пластинку в баре «Мачты» в Петербурге. Начало мероприятия в 20.00, билеты можно купить здесь.

Новый альбом музыкантов — это исследование жизни человека через русскую традиционную песню. Его основная смысловая точка — образ столба, который можно увидеть в каждой деревне. В релиз вошли песни об основных вехах человеческой жизни.

Settlers — авторский проект из Петербурга, вдохновленный русским фольклором. В исполнении артистов можно услышать духовные стихи, лирические, плясовые и другие жанры русской традиции, которые обрамляют самые необычные джазовые гармонии и аранжировки.

В 2019 году группа стала победителем конкурса студентов JAZZ ACROSS BORDERS, а в 2020-м — выиграла гран-при «Петроджаза». На счету Settlers трек «SELO VESELO», выпущенный прошлым летом на лейбле Ивана Дорна «Мастерская».