В Госдуме предложили ограничивать работу иноагентов в период выборов в России

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил запретить НКО и СМИ, признанных Минюстом иностранными агентами, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний. С такой инициативой он обратился к генпрокурору России Игорю Краснову.

По словам Федорова, сейчас иноагенты могут заниматься политической деятельностью и проводить соцопросы во время выборов в стране. Такая возможность, считает он, позволяет им «манипулировать полученными данными с целью создания в обществе ложного представления о поддержке того или иного кандидата, той или иной политической партии».

В качестве примера депутат привел недавние президентские выборы в Беларуси. «В период избирательной кампании СМИ и НКО, получающие финансирование из иностранных источников, пытались дестабилизировать политическую ситуацию в стране, искусственно занижали рейтинг действующего главы государства, что показали фактические результаты выборов», — цитирует RT слова Федорова.

В список НКО, выполняющих функции иностранного агента, сейчас, в частности, входят «Левада-центр», Центр независимых социологических исследований и Фонд борьбы с коррупцией.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о недопуске «экстремистов» к выборам. Документ уже прошел первое чтение 18 мая, когда будет второе, пока неизвестно.