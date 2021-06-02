Цветной пиджак с вышитым инициалом «Э» Лимонов сшил сам в 1972 году. Он использовал 114 разноцветных лоскутков. Искусство кройки и шитья было одним из множества разнообразных занятий писателя. Он шил джинсы для харьковской, а затем и московской богемы. Среди клиентов Эдуарда Лимонова были Эрнст Неизвестный и Булат Окуджава.

Сохранилось несколько фотографий, на которых Лимонов изображен с этим уникальным коллекционным предметом. В 1974 году был сделан снимок писателя в его пиджаке с обнаженной Еленой Щаповой, незадолго до отъезда из СССР. Также есть кадр, на котором пиджак примерил его следующий владелец — Вагрич Бахчанян.

Пиджак долго хранился в гардеробе художника и литератора Вагрича Бахчаняна. Мужчины дружили с самой юности в Харькове. Именно Бахчанян придумал своему товарищу литературный псевдоним. На вопрос о том, почему именно Лимонов, художник отвечал: «Он был очень бледный. Как лимон».