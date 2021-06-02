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Знаменитый цветной пиджак Эдуарда Лимонова выставят на аукцион. Стартовая цена — 380 тыс. рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 10:38

Аукционный дом «Литфонд» выставит на продажу знаменитый лоскутный пиджак писателя Эдуарда Лимонова на торгах 10 июня. Стартовая цена лота составит 380 тыс. рублей, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

Цветной пиджак с вышитым инициалом «Э» Лимонов сшил сам в 1972 году. Он использовал 114 разноцветных лоскутков. Искусство кройки и шитья было одним из множества разнообразных занятий писателя. Он шил джинсы для харьковской, а затем и московской богемы. Среди клиентов Эдуарда Лимонова были Эрнст Неизвестный и Булат Окуджава.

© Пресс-материалы

Сохранилось несколько фотографий, на которых Лимонов изображен с этим уникальным коллекционным предметом. В 1974 году был сделан снимок писателя в его пиджаке с обнаженной Еленой Щаповой, незадолго до отъезда из СССР. Также есть кадр, на котором пиджак примерил его следующий владелец — Вагрич Бахчанян.

Пиджак долго хранился в гардеробе художника и литератора Вагрича Бахчаняна. Мужчины дружили с самой юности в Харькове. Именно Бахчанян придумал своему товарищу литературный псевдоним. На вопрос о том, почему именно Лимонов, художник отвечал: «Он был очень бледный. Как лимон».

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