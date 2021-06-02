Софи Тернер снимется в криминальном сериале от HBO Max вместе с Колином Фертом

Британская актриса Софи Тернер присоединилась к касту нового криминального сериала от HBO Max под названием «The Staircase». Главную роль в нем исполнит Колин Ферт.

Драма расскажет о жизни писателя Майкла Петерсона, его большой семье в Северной Каролине и об обвинении в убийстве жены Кэтлин. В роли последней выступит Тони Коллетт, а Тернер сыграет одну из приемных дочерей героя.

В основу сюжета лег одноименный документальный цикл об убийстве, произошедшем в 2001 году в Дареме, Северная Каролина. За ним последовало 16 лет тяжелых судебных разбирательств.

Также в сериале снимутся Паркер Поузи (станет помощником прокурора), Розмари ДеУитт (сестра погибшей миссис Петерсон) и Жюльетт Бинош (ее роль пока не раскрывается). Написанием сценария и продюсированием сериала занимаются Антонио Кампос и Мэгги Кон.