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«Новая газета»: допустимая концентрация нефтепродуктов в реке Колве превышена в 500 раз

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:12

Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в реке Колве превышена в 500 раз. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на результаты независимого анализа проб воды, взятых после утечки нефти из трубопровода «Лукойл».

Исследование провели ученые из Испытательного центра МГУ. Они обнаружили катастрофическое загрязнение вод, причем не только вблизи места аварии, но и на расстоянии в 160 и 300 км от него.

Помимо Колвы, загрязнена и река Печора — в ней концентрация нефтепродуктов превышена вдвое. При этом власти республики, Ненецкого округа и руководство «Лукойла» утверждают, что сбор утекшей нефти находится в завершающей стадии и воды рек не опасны.

Однако жители Усинского района, как отмечает издание, с официальными лицами не согласны. Они жалуются на нефть в Колве, Печоре и реке Уса. По их словам, нефть уже находится в 450 км от места разлива и двигается в сторону Баренцева моря.

Глава Коми Владимир Уйба заявлял, что авария не представляет угрозы для биоресурсов и людей. «Лукойл» утверждал, что всего разлилось около 100 тонн нефти, но в Колву якобы попали только девять из них. Глава НАО Юрий Бездудный отмечал, что «поселков в радиусе аварии нет».

Тем не менее, возле рек, по которым продвигается сейчас нефть, располагаются села Колва, Новикбож, Усть-Уса, Мутный Материк и Щельябож. Пробы воды, проанализированные учеными, взяты как раз у двух из этих поселений — у Новикбожа 23 мая и у Колвы 25 мая.

«Мы не претендуем на всеобъемлющие выводы и понимаем, что нефть неравномерно распределяется по течению, поэтому в разные дни в одной части реки ее содержание будет выше, в другой — ниже. Однако само ее присутствие в 300 км от места аварии спустя две недели многое говорит об эффективности операции по купированию разлива», — отметили в «Новой газете».

В издании сомневаются в том, что общественности предоставили точные данные об объемах попавшей в водоемы нефти. И подчеркивают выводы независимой лаборатории: вода в Колве и Печоре «может оказывать негативное влияние на деятельность рыбного хозяйства».

По словам кандидата биологических наук Игоря Бузина, уровень загрязнения в реках Коми столь высок, что рыбную ловлю необходимо прекратить на неопределенный срок. Рыба из водоемов будет накапливать тяжелые металлы и, соответственно, станет опасной для здоровья человека.

Об утечке нефти в Ненецком автономном округе стало известно в мае. Нефть попала в реку Колву, распространилась по рекам Уса и Печора и менее чем за неделю достигла Коми.

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