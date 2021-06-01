Прокуратура отозвала иск о блокировке сайта «Российской ЛГБТ-сети»

Прокуратура Центрального района Петербурга отозвала свой иск с просьбой заблокировать сайт «Российской ЛГБТ-сети». Об этом сообщила «Новая газета».

Ведомство проверило интернет-ресурс организации и не нашло на нем признаков пропаганды однополых отношений, направленной на несовершеннолетних. При этом Смольнинский районный суд продолжает рассматривать иски о блокировке групп в фейсбуке и в «ВКонтакте».

«В ответ на иск мы приложили экспертное заключение, в котором давалась оценка возрастных ограничений для трех заявленных статей. Эксперт подтвердил, что на сайте размещена достаточная маркировка 12+ для всего контента и 16+ для статьи с упоминанием случаев насилия по отношению к подросткам в школе», — рассказал юрист «Российской ЛГБТ-сети» Александр Белик.

В конце мая прокуратура потребовала заблокировать фейсбук-страницу организации за создание «привлекательного образа гомосексуализма». Жалобу инициировал депутат Госдумы Игорь Сапко. Этот иск рассмотрят 29 июня.