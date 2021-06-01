Гендиректор Discovery раскрыл новое название компании и слоган после слияния с WarnerMedia

«Новое название сочетает столетнее наследие Warner Bros. с глобальным брендом Discovery, который всегда ярко олицетворял честность, инновации и вдохновение», — заявила Заслав.

Новая компания конгломерата AT&T будет называться Warner Bros. Discovery. Об этом сообщил гендиректор Discovery Дэвид Заслав после слияния с WarnerMedia, пишет CNBC.

Слоганом объединенного медиа станет фраза «То, из чего сделаны мечты» («The stuff that dreams are made of»). Так руководство отдает дань уважения детективному фильму Warner Bros. «Мальтийский сокол» 1941 года, в котором это высказывание стало одним из ключевых.

Warner Bros. Discovery планирует конкурировать с крупнейшими стриминговыми платформами, такими как Netflix и Disney. HBO Max станет частью объединения.

О слиянии Discovery и WarnerMedia стало известно 17 мая. 71% компании будут принадлежать акционерам AT&T, а возглавит ее Дэвид Заслав. Сделка обойдется в 43 млрд долларов.