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В Minecraft появился музей, посвященный «Смешарикам»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:51

В Minecraft появился сервер «Поляна Смешариков», в котором можно найти музей, посвященный популярному мультсериалу. Его разработали специалисты из Высшей школы экономики и «Кинопоиска HD». Об этом сообщил DTF.

Музея позволяет узнать о создании проекта, а также увидеть, как выглядели любимые персонажи в разные годы. Кроме того, на сервере можно рассмотреть Ромашковую долину и пройти квест. После прохождения участникам открывается возможность запустить салют.

«Поляну Смешариков» создали в честь 18-летия франшизы. В разных ее локациях специально для поклонников мультсериала спрятали промокоды «Кинопоиска HD». Как попасть на сервер, можно узнать из инструкции от разработчиков.

Minecraft — онлайн-конструктор, визуально похожий на виртуальный Lego, каждый месяц в него играет более 110 млн человек. Его часто используют для строительства необычных виртуальных объектов: например, энтузиасты создавали в игре модель берлинского клуба Berghain и копию Краснодара.

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