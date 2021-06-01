В Minecraft появился музей, посвященный «Смешарикам»

В Minecraft появился сервер «Поляна Смешариков», в котором можно найти музей, посвященный популярному мультсериалу. Его разработали специалисты из Высшей школы экономики и «Кинопоиска HD». Об этом сообщил DTF.

Музея позволяет узнать о создании проекта, а также увидеть, как выглядели любимые персонажи в разные годы. Кроме того, на сервере можно рассмотреть Ромашковую долину и пройти квест. После прохождения участникам открывается возможность запустить салют.