В Петербурге пара взяла на передержку 38 котов, а вскоре узнала, что хозяева не смогут забрать животных. Теперь молодые люди живут со всеми питомцами в двухкомнатной квартире и ищут для них приюты. Об этом сообщила «Бумага».

38 кошек появились в квартире родителей Нины Пингаревой примерно две недели назад. Они должны были остаться у девушки на пару дней, пока соседи по району, которым принадлежат животные, переедут из петербургской квартиры в загородный дом.

У самой Нины и ее молодого человека шесть своих кошек, так что перспектива позаботиться о питомцах знакомых поначалу не испугала пару. Но затем хозяева котов признались, что у них больше не будет возможности содержать животных.

«Они долго не выходили на связь, а потом все же позвонили. Единственное, что сказали, — что у них ничего не получается, что планы поменялись и что они передумали снимать этот дом. Нам предложили прислать за кошками „газель“, но предупредили, что животных просто „в лес вывезут“», — рассказала Нина.