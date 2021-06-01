В Петербурге пара взяла на передержку 38 котов, а вскоре узнала, что хозяева не смогут забрать животных. Теперь молодые люди живут со всеми питомцами в двухкомнатной квартире и ищут для них приюты. Об этом сообщила «Бумага».
38 кошек появились в квартире родителей Нины Пингаревой примерно две недели назад. Они должны были остаться у девушки на пару дней, пока соседи по району, которым принадлежат животные, переедут из петербургской квартиры в загородный дом.
У самой Нины и ее молодого человека шесть своих кошек, так что перспектива позаботиться о питомцах знакомых поначалу не испугала пару. Но затем хозяева котов признались, что у них больше не будет возможности содержать животных.
«Они долго не выходили на связь, а потом все же позвонили. Единственное, что сказали, — что у них ничего не получается, что планы поменялись и что они передумали снимать этот дом. Нам предложили прислать за кошками „газель“, но предупредили, что животных просто „в лес вывезут“», — рассказала Нина.
Оставлять домашних кошек на улице молодые люди не захотели. «Потому что там эти кошки точно умрут, они же домашние: не найдут себе ни еды, ни воды. Они испугаются на улице, забьются куда‑то и будут сидеть. Или их машина собьет», — объяснила Пингарева.
В итоге паре пришлось продолжить жить с кошками, причем в квартире родителей, которые отдыхают за городом и не в курсе ситуации. «Очень волнуемся: родители должны вернуться в среду, 2 июня. <…> Надеюсь, все обойдется и мы им только в старости обо всем расскажем», — говорит Нина.
Ухаживать за 38 котами, как рассказала девушка, непросто. Все животные находятся в одной комнате площадью примерно 18 квадратных метров. Там животные разорвали всю мебель, сделали дырку в деревянном шкафу и пометили все предметы.
«Уборка у нас идет постоянно: без остановки, не разгибаясь, каждый день, чтобы соседи не узнали. Потому что если узнают, то, скорее всего, будут проблемы. Не все обрадуются 30 кошкам за стенкой», — поделилась Пингарева.
Молодые люди покупают корм и наполнитель для лотков за свои деньги — на это уходит около 3150 рублей в день. Но о финансовой помощи пара не просит. Найти котам новый приют взялась ассоциация «Мы вместе»: там пообещали, что животные обретут новые дома.
«Девочек всех заберут в ближайшее время на стерилизацию и вакцинацию, а котов — позже. Их проверят на скрытые инфекции, отделят от здоровых животных. Девочки пойдут первыми, чтобы не рожали», — пояснила Нина.