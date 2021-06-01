Катрин Ненашеву уволили из Политехнического музея из‑за «несовпадения позиций» с новым руководством

Активистка, художница и феминистка Катрин Ненашева была уволена из Политехнического музея. Об этом она написала у себя фейсбуке.

По словам активистки, в качестве причины ей назвали несовпадение взглядов с новым руководством. «Несколько месяцев назад мне позвонили из отдела кадров и сказали, что позиции новой директорки музея Елены Проничевой и мои „не совпадают“», — написала Ненашева.

Она отметила, что на прошлой неделе спросила у Проничевой, какие именно их позиции расходятся, на что та ответила: «Не помню». Директор, как утверждает активистка, обещала назначить ей встречу, но так и не назначила.

«Мне от этой ситуации достаточно больно, потому что это несправедливо — быть уволенной за то, что ты занимаешься активизмом, но как им можно не заниматься, если ты работаешь в сфере инклюзии?» — добавила она.

В Политехническом музее Ненашева работала специалисткой по вовлечению и занималась инклюзивной программой «Разные люди — новый музей». «Афиша Daily» запросила комментарий у Политеха.