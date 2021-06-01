перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Задержание экс-директора «Открытой России», «Брат» на Netflix и другие новости дня 20:33 Дайджест
Дмитрия Гудкова задержали до суда. Его подозревают в причинении имущественного ущерба 20:26
Издание Sloww и бренд Vans запустили подкаст о женском скейтбординге 20:13
Till Lindemann/YouTube В твиттере обсудили новый клип Тилля Линдеманна. Пользователи прозвали его Толяном
В твиттере обсудили новый клип Тилля Линдеманна. Пользователи прозвали его Толяном 19:25
Российских муфтиев призвали активнее производить позитивный интернет-контент 19:15
IKEA выпустила коллекцию, вдохновленную традиционными ремеслами Таиланда, Иордании и Индии 19:10
Почти две трети россиян готовы наказывать детей физически. Столько же подвергались насилию в детстве 19:01
Summer Sound объявил новых артистов фестиваля. Среди них — Zivert, Zoloto и «Хлеб» 18:53
Reuters/Twitter Аукционный дом Sotheby’s проведет распродажу NFT. На ней продадут самый старый токен в мире
Аукционный дом Sotheby’s проведет распродажу NFT. На ней продадут самый старый токен в мире 18:34
«Вроде нежадный мужик»: Путин призвал главу «Сургутнефтегаза» дать денег многодетным семьям 18:02
Вышел трейлер фильма «Джетлаг» Михаила Идова. В нем снялись Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев 17:57
Японская теннисистка Наоми Осака отказалась от участия в чемпионате из‑за социофобии 17:55
«Почта России» запустила онлайн-продажу лекарств 17:53
«Скоро ваша Америка выкусит»: как Netflix перевел неполиткорректные фразы и поговорки из «Брата»
«Скоро ваша Америка выкусит»: как Netflix перевел неполиткорректные фразы и поговорки из «Брата» 17:23
Из суда сбежал обвиняемый в убийстве гея на Курском вокзале 17:14
Prequel запустил коллекцию эффектов в честь Месяца гордости 17:07
Летний фестиваль искусств «Точка доступа» объявил программу 16:58
Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России 16:38
Суд Испании приговорил женщину к 6 месяцам тюрьмы за установку пиратских Windows и Microsoft Office 16:36
Frensey Film Company Лука Гуаданьино усомнился, что сиквел «Зови меня своим именем» когда‑либо увидит свет
Лука Гуаданьино усомнился, что сиквел «Зови меня своим именем» когда‑либо увидит свет 16:14
Отключить рекламу
Дайджест

Задержание экс-директора «Открытой России», «Брат» на Netflix и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:33

В аэропорту Петербурга задержали экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Его отправят в Краснодар, где будут судить по уголовному делу о нежелательной организации.

Суд оштрафовал главу центра «Насилию.нет» на 150 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах. Адвокат Анны Ривиной оспорит решение.

Антон Бережной, которого обвиняют в убийстве гея на Курском вокзале, сбежал из зала суда. На следующее заседание его доставят принудительно.

В Китае выявили первый в мире случай заражения человека новым типом птичьего гриппа. Ранее он передавался только между пернатыми.

В РПЦ подготовили церковный акт о благословении военных и их оружия. Но освящать будут не любое вооружение, а лишь то, которое используют «православные воины» для защиты Отечества.

Фотоприложение Prequel запустило коллекцию эффектов в честь Месяца гордости. Среди них можно найти флаги ЛГБТК+, радужные градиенты, красочные поляроиды и ретроэстетику.

Netflix выпустил культовые картины Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Вот как стрим-сервис перевел неполиткорректные фразы и поговорки на английский язык.

Тилль Линдеманн поделился клипом на песню «Ich hasse Kinder» («Ненавижу детей»). Ролик вышел 1 июня, когда во всем мире отмечают День защиты детей.

Nickelodeon опубликовал первый трейлер мультсериала «Шоу Патрика Стара». Он покажет несколько дней из жизни лучшего друга Губки Боба и членов его семьи.

Lil Baby и Lil Durk сняли клип на трек «Voice of the Heroes», который войдет в их совместный альбом. Ролик напоминает, что все рэперы — крутые парни с кучей денег и цепей.

Летний фестиваль искусств «Точка доступа» объявил программу этого года. В нее войдут спектакль-путешествие «Бегуны», иммерсивный спектакль «Симулятор школы», перформанс от имени знаменитой актрисы «Бенефис Розы Хайруллиной» и другие культурные мероприятия.

Организаторы Fields анонсировали вторую волну артистов. К лайнапу присоединились Kedr Livanskiy, Мариам Резаи, Станислав Толкачев, «4 позиции Бруно», Papa Srapa, NWIII, Bad Zu, r.roo, Ishome и многие другие.

События недели на afisha.ru
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
Mujuice
Урбанистическая меланхолия и пестрая танцевальная электроника
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
РПЦ
Люди
Андрей Пивоваров
Алексей Балабанов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить