Задержание экс-директора «Открытой России», «Брат» на Netflix и другие новости дня

В аэропорту Петербурга задержали экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Его отправят в Краснодар, где будут судить по уголовному делу о нежелательной организации.

Суд оштрафовал главу центра «Насилию.нет» на 150 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах. Адвокат Анны Ривиной оспорит решение.

Антон Бережной, которого обвиняют в убийстве гея на Курском вокзале, сбежал из зала суда. На следующее заседание его доставят принудительно.

В Китае выявили первый в мире случай заражения человека новым типом птичьего гриппа. Ранее он передавался только между пернатыми.

В РПЦ подготовили церковный акт о благословении военных и их оружия. Но освящать будут не любое вооружение, а лишь то, которое используют «православные воины» для защиты Отечества.

Фотоприложение Prequel запустило коллекцию эффектов в честь Месяца гордости. Среди них можно найти флаги ЛГБТК+, радужные градиенты, красочные поляроиды и ретроэстетику.

Netflix выпустил культовые картины Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Вот как стрим-сервис перевел неполиткорректные фразы и поговорки на английский язык.

Тилль Линдеманн поделился клипом на песню «Ich hasse Kinder» («Ненавижу детей»). Ролик вышел 1 июня, когда во всем мире отмечают День защиты детей.

Nickelodeon опубликовал первый трейлер мультсериала «Шоу Патрика Стара». Он покажет несколько дней из жизни лучшего друга Губки Боба и членов его семьи.

Lil Baby и Lil Durk сняли клип на трек «Voice of the Heroes», который войдет в их совместный альбом. Ролик напоминает, что все рэперы — крутые парни с кучей денег и цепей.

Летний фестиваль искусств «Точка доступа» объявил программу этого года. В нее войдут спектакль-путешествие «Бегуны», иммерсивный спектакль «Симулятор школы», перформанс от имени знаменитой актрисы «Бенефис Розы Хайруллиной» и другие культурные мероприятия.

Организаторы Fields анонсировали вторую волну артистов. К лайнапу присоединились Kedr Livanskiy, Мариам Резаи, Станислав Толкачев, «4 позиции Бруно», Papa Srapa, NWIII, Bad Zu, r.roo, Ishome и многие другие.