«Уважайте все местоимения»: бренды, которые выпустили специальные коллекции к месяцу Прайда

Июнь во многих западных странах традиционно считается месяцем Прайда. В это время там проходят демонстрации в защиту прав ЛГБТК-сообщества и веселые карнавальные шествия.

Многие бренды тоже с гордостью демонстрируют свою поддержку ЛГБТК-комьюнити, делают пожертвования, посылают представителей на марши и продают ограниченные коллекции, чтобы собрать деньги для НКО.

«Афиша Daily» сделала подборку прайд-коллекций.