«Уважайте все местоимения»: бренды, которые выпустили специальные коллекции к месяцу Прайда

Июнь во многих западных странах традиционно считается месяцем Прайда. В это время там проходят демонстрации в защиту прав ЛГБТК-сообщества и веселые карнавальные шествия.
Многие бренды тоже с гордостью демонстрируют свою поддержку ЛГБТК-комьюнити, делают пожертвования, посылают представителей на марши и продают ограниченные коллекции, чтобы собрать деньги для НКО.
«Афиша Daily» сделала подборку прайд-коллекций.
Rihanna Savage x Fenty
Свою первую коллекцию в поддержку ЛГБТК выпустил бренд Рианны Savage x Fenty. В нее вошли вышитые радугой бюстгальтеры, боксерские шорты, чулки до колен, бандажи и многое другое.
Calvin Klein
Американский бренд Calvin Klein выпустил капсульную коллекцию под названием Pride. Она включает в себя деним, нижнее белье, купальники и аксессуары с красочными принтами и вышивкой.
Converse
В коллекции Converse — модели кроссовок Chuck 70 и Chuck Taylor All Star с низким и высоким верхом. Их дизайн содержит радугу и цветочные детали.
Reebook
Специальная коллекция Reebok тоже называется Pride. В линейку обуви входят модели Classic Leather, Club-C, InstaPump Fury OG, Zig Kinetica II, Nano X1 и Floatride Energy 3.0. Все кроссовки выполнены в белом цвете с радужными акцентами.
Adidas
Спортивная компания представила коллекцию Love Unites. Кроссовки и бейсболки с разноцветными принтами дополняют футболки, худи и спортивные костюмы.
Balenciaga
Демна Гвасалия сделал футболки, худи и кепки с надписью «gay».
Dr. Martens
Dr. Martens создал свои радужные ботинки в сотрудничестве с Trevor Project — крупнейшей организацией по предотвращению самоубийств и психологической помощи ЛГБТК-молодежи. В пользу кризисного центра бренд перевел 100 тыс. долларов.
Disney
Коллекция Rainbow Disney — это яркая одежда и аксессуары с персонажами Pixar, Marvel и Star Wars.
Levi’s
В поддержку этой коллекции Levi’s сделает пожертвование в фонд OutRight Action International, работающий над продвижением прав ЛГБТК+ по всему миру.
Ralph Lauren
Ральф Лорен запустил гендерно-нейтральную коллекцию Polo Pride для взрослых и детей, включающую множество вещей — от кофт до поло. 100% прибыли от продажи каждой рубашки поло и 25% от футболки, толстовки, свитера, поясной сумки, бейсбольной кепки и носков будут переданы фонду сообщества Stonewall.
Apple
Компания Apple выпустила в этом году два новых ремешка для Apple Watch и новый циферблат Pride watch. Бренд поддерживает ряд правозащитных ЛБТК-организаций, в том числе Encircle (предлагает убежища для ЛГБТ-молодежи), Национальный центр по вопросам равенства трансгендерных людей и другие.
LEGO
Компания LEGO разработала свой первый ЛГБТК+ конструктор. В него вошли фигурки 11 цветов — семь из традиционного радужного флага и четыре дополнительных: бледно-голубой, белый и розовый представляют транс-сообщество, а черный и коричневый подчеркивают разнообразие оттенков кожи.