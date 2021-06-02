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«Уважайте все местоимения»: бренды, которые выпустили специальные коллекции к месяцу Прайда

Дарья Мельникова
Сегодня в 0:05

Июнь во многих западных странах традиционно считается месяцем Прайда. В это время там проходят демонстрации в защиту прав ЛГБТК-сообщества и веселые карнавальные шествия.

Многие бренды тоже с гордостью демонстрируют свою поддержку ЛГБТК-комьюнити, делают пожертвования, посылают представителей на марши и продают ограниченные коллекции, чтобы собрать деньги для НКО.

«Афиша Daily» сделала подборку прайд-коллекций.

Rihanna Savage x Fenty

Свою первую коллекцию в поддержку ЛГБТК выпустил бренд Рианны Savage x Fenty. В нее вошли вышитые радугой бюстгальтеры, боксерские шорты, чулки до колен, бандажи и многое другое.

«Коллекция и кампания Savage X Pride — это не что иное, как просто любовь, поскольку она прославляет индивидуальность каждого тела».
Savage x Fenty
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Calvin Klein

Американский бренд Calvin Klein выпустил капсульную коллекцию под названием Pride. Она включает в себя деним, нижнее белье, купальники и аксессуары с красочными принтами и вышивкой.

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Converse

В коллекции Converse — модели кроссовок Chuck 70 и Chuck Taylor All Star с низким и высоким верхом. Их дизайн содержит радугу и цветочные детали.

«Эти элементы демонстрируют двойственность борьбы и радость на пути к любви к себе».
Converse
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Reebook

Специальная коллекция Reebok тоже называется Pride. В линейку обуви входят модели Classic Leather, Club-C, InstaPump Fury OG, Zig Kinetica II, Nano X1 и Floatride Energy 3.0. Все кроссовки выполнены в белом цвете с радужными акцентами.

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Adidas

Спортивная компания представила коллекцию Love Unites. Кроссовки и бейсболки с разноцветными принтами дополняют футболки, худи и спортивные костюмы.

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Balenciaga

Демна Гвасалия сделал футболки, худи и кепки с надписью «gay».

«Я гомосексуал. Я вырос в обществе, где такие вещи нельзя было бы носить, и до сих пор в мире есть места, где это невозможно. Важно бороться с гомофобией. Я не из тех, кто выходит на улицу и кричит. Но я способен на такой политически-модный активизм».
Демна Гвасалия
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Dr. Martens

Dr. Martens создал свои радужные ботинки в сотрудничестве с Trevor Project — крупнейшей организацией по предотвращению самоубийств и психологической помощи ЛГБТК-молодежи. В пользу кризисного центра бренд перевел 100 тыс. долларов.

Dr. Martens
Dr. Martens

Disney

Коллекция Rainbow Disney — это яркая одежда и аксессуары с персонажами Pixar, Marvel и Star Wars.

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Levi’s

В поддержку этой коллекции Levi’s сделает пожертвование в фонд OutRight Action International, работающий над продвижением прав ЛГБТК+ по всему миру.

«Линия футболок, джинсов и аксессуаров с призывом, который вы не можете игнорировать: „Уважайте все местоимения“»
Levi’s
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Ralph Lauren

Ральф Лорен запустил гендерно-нейтральную коллекцию Polo Pride для взрослых и детей, включающую множество вещей — от кофт до поло. 100% прибыли от продажи каждой рубашки поло и 25% от футболки, толстовки, свитера, поясной сумки, бейсбольной кепки и носков будут переданы фонду сообщества Stonewall.

Ralph Lauren
Ralph Lauren

Apple

Компания Apple выпустила в этом году два новых ремешка для Apple Watch и новый циферблат Pride watch. Бренд поддерживает ряд правозащитных ЛБТК-организаций, в том числе Encircle (предлагает убежища для ЛГБТ-молодежи), Национальный центр по вопросам равенства трансгендерных людей и другие.

Apple
Apple

LEGO

Компания LEGO разработала свой первый ЛГБТК+ конструктор. В него вошли фигурки 11 цветов — семь из традиционного радужного флага и четыре дополнительных: бледно-голубой, белый и розовый представляют транс-сообщество, а черный и коричневый подчеркивают разнообразие оттенков кожи.

LEGO
LEGO
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