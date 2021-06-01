Российских муфтиев призвали активнее производить позитивный интернет-контент

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов заявил, что исламскому духовенству необходимо активнее «делать интернет-контент». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на онлайн-совещание президиума организации.

«Делать хороший, позитивный контент нам по силам <…> За секунды все делается. Нам по привычке кажется, что нужны чуть ли не кинооператоры и студии для этого, на самом деле нужен смышленый и активный молодой человек с телефоном в команде», — сказал Альбир Крганов.

По мнению Крганова, совместная работа с молодыми людьми и современными технологиями может стать одним из важнейших аспектов борьбы с экстремизмом.

«Пока мы тут думаем, что считать допустимым, а что нет, в интернете орудуют радикалы и злодеи, успешно вовлекая детей и подростков в самую страшную деятельность. При этом, по оценкам экспертов, экстремизм сегодня молодеет», — добавил муфтий.

На заседании обсуждались итоги работы ДСМР за первое полугодие 2021 год. В том числе празднование Ураза-байрама, подготовка к Курбан-байраму, развитие межнационального диалога, защита прав мигрантов и верующих, поддержка исламского образования и другие темы. В мероприятии поучаствовали муфтии и имамы из 22 субъектов России.