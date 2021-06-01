IKEA выпустила коллекцию, вдохновленную традиционными ремеслами Таиланда, Иордании и Индии

Коллекцию Lokalt («Локальт») создали совместно с социальными предпринимателями из Аммана, Дели и Бангкока. В нее вошли текстильные и керамические изделия ручной работы, отражающие колорит трех культур.

IKEA представила коллекцию предметов для интерьера, вдохновленную традиционными ремеслами Иордании, Таиланда и Индии. Об этом « Афише Daily » рассказали в пресс-службе компании.

Товары разработали художники Плойпан Терачхаи (Индия), Дечи Арчанануна (Таиланд) и Таня Хаддад (Иордания) вместе со штатным сотрудником IKEA Аканкша Део (Индия). В выпуске серии участвовали Фонд реки Иордан, а также организации Doi Tung, Industree и Diamond.

«Коллекция полна причудливых деталей, которые повествуют о родине товаров. Керамические изделия коллекции отсылают к тайским традициям подачи еды, а текстильные — к повседневной жизни в Аммане. Расцветка чехлов на подушки и ковров побудит вдохновиться индийской культурой», — сказала креативный директор IKEA по ассортименту Мария О’Брайен.