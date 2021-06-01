Почти две трети россиян готовы наказывать детей физически. Столько же подвергались насилию в детстве

Почти две трети (60%) родителей в России считают допустимым физически наказывать ребенка в определенной ситуации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством «Михайлов и партнеры. Аналитика», пишет «Утопия».

Если ребенок принимает наркотики, его готовы физически наказать 44% опрошенных, если ворует — 33%. Каждый десятый считает уместным ударить ребенка, если он гомосексуален. Категорический запрет на наказания в любом виде поддерживают только 16% респондентов. Половина считает наказания необходимыми при воспитании ребенка.

Чаще всего детей наказывают, лишая любимых занятий или отнимая гаджеты (45%), треть прибегает к ругательствам, столько же лишает карманных денег. Физическое насилие использует каждый десятый родитель, на крайне жестокие меры готов пойти 1%.

Две трети опрошенных (61%) сказали, что сами подвергались физическим наказаниям в детстве, из них 22% — регулярно. Большинство (68%) россиян, которых так наказывали, считают, что это было заслуженно.

О том, нужно ли освещать случаи насилия над детьми, мнения разделились: 41% россиян уверены, что это нужно делать, чтобы изменить отношение к проблеме домашнего насилия, 36% считают, что это лишь повысит тревожность в обществе, а факты насилия будут чаще скрывать.