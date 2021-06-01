Ранее были объявлены выступления музыкантов «Каста», «25/17», «Папин Олимпос», Ssshhhiiittt!, Alai Oli и других. В этом году фестиваль пройдет на территории дизайн-завода «Флакон» в Москве.

Впервые в 2021 году Summer Sound пройдет еще и в Петербурге. Сцена расположится в «Севкабель-порту», а лайнап организаторы объявят в ближайшее время.

Еще одно нововведение: купить билет теперь можно не только на привычных площадках, но и в приложении Vibe от Ticketscloud. Платформа помогает найти компанию для похода на концерты, отправляет важные новости от организаторов и позволяет купить билеты особых категорий, которые больше не продаются нигде.

Посмотреть расписание выступлений в обоих городах и купить билеты можно по ссылке. Также в программе — точки продажи еды, напитков и мерча.