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Вышел трейлер фильма «Джетлаг» Михаила Идова. В нем снялись Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:57

В сети появился трейлер фильма Михаила и Лили Идовых «Джетлаг», в котором снялись Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев. Видео опубликовали на ютьюб-канале группы компаний GPM KIT.

Ролик представляет главных героев картины — Женю и Никиту, которые ссорятся в аэропорту и решают лететь каждый в свою сторону. Женя отправляется в Берлин, где становится соавтором фильма. А Никита уезжает в Таиланд, где осознает, что все же хочет быть с Женей.

Фильм выйдет в прокат 1 июля. В нем, помимо Старшенбаум и Авдеева, снялись Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Ауг, Мария Ивакова, Маруся Зыкова, Полина Долиндо, Мария Смольникова, Евгений Морозов, Павел Ворожцов, Даниэль Шейк и Александр Горелов.

«Это эмоционально честный, временами романтичный и местами смешной взгляд на карьеру и отношения, секс и сексизм, путешествия, муки творчества и поиски себя в огромном мире», — рассказал о киноработе Михаил Идов.

Действие «Джетлага» разворачивается сразу в нескольких странах — Германии (Берлине), США (Детройте), Португалии и Таиланде. Однако съемки ленты проходили на различных локациях в Москве и Турции.

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Филипп Авдеев
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Ксения Раппопорт
Егор Корешков
Полина Ауг
Мария Ивакова
Маруся Зыкова
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