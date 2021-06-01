«Почта России» запустила онлайн-продажу лекарств

Росздравнадзор дал «Почте России» разрешение на онлайн-продажу лекарств. Госкомпания сможет дистанционно продавать только безрецептурные препараты. Об этом в ее пресс-службе рассказали ТАСС.

Купить лекарства можно в онлайн-магазине «Почты», в разделе «Аптека». Их доставит курьер, которому получится оплатить заказ при получении. Для перевозки термочувствительных препаратов доставщики будут использовать термоконтейнеры, которые фиксируют условия хранения и следят за температурным режимом.

По словам заместителя гендиректора госкомпании Алексея Скатина, доставка будет осуществляться по всей России в более чем 11 200 населенных пунктов. Партнерами проекта уже стали свыше 600 компаний из фарминдустрии, и «Почта» рассчитывает, что их число будет расти.

Помимо частных лиц, компания будет привозить лекарства фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам. Для создания цепи поставок «Почта России» модернизирует логистический центр во Внуково, а для соблюдения всех требований — расширит штат и наймет фармацевтов.

Госкомпания собирается дистанционно продавать не только лекарства, но и алкоголь. С июня по декабрь «Почта» устроит эксперимент по продаже и доставке российского вина через онлайн-платформы. Он будет проходить в двух регионах — Москве и Мордовии.