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Японская теннисистка Наоми Осака отказалась от участия в чемпионате из‑за социофобии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

Вторая ракетка мира 23-летняя японская теннисистка Наоми Осака добровольно снялась с Открытого чемпионата Франции по теннису. В своем твиттере она объяснила, что ей дискомфортно находиться на обязательных пресс-конференциях с журналистами.

Перед началом Roland Garros спортсменка отправила письмо организаторам турнира с предупреждением, что она не появится на пресс-конференции. В тексте она раскритиковала систему, которая «заставляет спортсменов общаться с журналистами, когда они страдают от психических проблем», и подчеркнула, что не имеет ничего против самого турнира и сотрудников СМИ.

Осака сдержала слово — и после победы в первом раунде над румынкой Патричей Марией Циг отказалась общаться со репортерами, несмотря на просьбу организаторов пересмотреть решение. За такой шаг ее оштрафовали на 15 тыс. долларов и пригрозили дисквалификацией.

Тогда Осака решила выбыть из участия сама. «Я сделаю паузу в теннисе, и когда наступит верный час, я очень хочу продолжить работу с Открытым чемпионатом и обсудить вопрос, как сделать комфортнее работу игроков, прессы и фанатов», — написала она.

В своем сообщении Осака рассказала, как столкнулась с депрессией после Открытого чемпионата США в 2018 году. По словам теннисистки, она интроверт, поэтому во время общения с журналистами она испытывает сильный стресс, а на соревнованиях часто надевает наушники в надежде отогнать приступы социофобии. «Я не самый лучший публичный спикер, и я очень волнуюсь в беседе с мировой прессой, когда пытаюсь нормально ответить на вопросы», — добавила вторая ракетка мира.

Многие пользователи оценили решение Осаки выбить из турнира ради решения ментальных проблем. Журналист USA Today Майк Фриман осудил «минимальное чувство приличия» и отсутствие сострадания к спортсменке со стороны общественности. Актер Росс Паттерсон, в свою очередь, посчитал, что теннисистка обязана соблюдать подписанный ею договор, и если ей это не под силу, то «есть много возможностей на соревнованиях местного уровня, не требующих ежедневных пресс-конференций».

В прошлом году Наоми Осака возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира журнала Forbes. В 2019 году она заработала 37,4 млн долларов.

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