Из суда сбежал обвиняемый в убийстве гея на Курском вокзале

Подсудимый Антон Бережной сбежал из Басманного районного суда во время перерыва. Он обвиняется в убийстве гея Романа Едалова, пишет ЛГБТ-группа «Стимул».

Пресс-секретарь суда Ирина Софинская подтвердила эту информацию изданию «Говорит Москва». По ее словам, заседание перенесли на 2 июня из‑за «неявки подсудимого». В суд его доставят принудительно.

По версии следствия, летом 2019 года Антон Бережной напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова на Курском вокзале. Потерпевшие возвращались из гей-клуба. Ефимов был ранен, а Едалов погиб на месте. Выживший мужчина заявил, что нападение было связано с их сексуальной ориентацией, Бережной назвал их «пи**расами» и «сволочами».

«И агрессия. С большой вероятностью это связано с ориентацией. Мы были в повседневной одежде. Как вариант, человек следил за нами. Мы шли от ночного клуба», — рассказал Ефимов «Дождю».

В феврале 2020 года Басманный суд приговорил Антона Бережного к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы, его освободили в зале суда. В сентябре Бережному отменили оправдательный приговор.