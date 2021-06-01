Prequel запустил коллекцию эффектов в честь Месяца гордости

С 1 июня в фотоприложении Prequel можно попробовать новые эффекты из специальной коллекции, приуроченной к Месяцу гордости ЛГБТК+. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
Всего пользователям будет доступно 5 эффект-паков, каждый из которых имеет несколько вариаций на выбор: от флагов ЛГБТК+ и радужных градиентов до красочных поляроидов и ретроэстетики. Коллекция будет доступна в бесплатной версии приложения по всему миру в течение всего месяца.
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«Афиша Daily» спрашивала у сооснователя Prequel Тимура Хабирова, как он пришел к тому, что его приложение за столь короткий срок попало в топ App Store, а среди его пользователей — Белла Хадид, Билли Айлиш и Ариана Гранде.
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