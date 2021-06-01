Prequel запустил коллекцию эффектов в честь Месяца гордости

С 1 июня в фотоприложении Prequel можно попробовать новые эффекты из специальной коллекции, приуроченной к Месяцу гордости ЛГБТК+. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Всего пользователям будет доступно 5 эффект-паков, каждый из которых имеет несколько вариаций на выбор: от флагов ЛГБТК+ и радужных градиентов до красочных поляроидов и ретроэстетики. Коллекция будет доступна в бесплатной версии приложения по всему миру в течение всего месяца.