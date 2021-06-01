Летний фестиваль искусств «Точка доступа» объявил программу

Международный летний фестиваль искусств «Точка доступа», который в этом году пройдет с 8 по 26 июля в Петербурге, объявил программу. На мероприятии — как в физическом, так и в цифровом пространстве — представят больше 20 проектов, сообщили « Афише Daily » организаторы фестиваля.

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Проекты свободной программы

«33 сестры» — перформанс, состоящий из монологов девушек о личных проблемах и времени. Куратор — Александр Шумилин, театральная компания «Немхат».

«Центр русской эмиграции» — иммерсивный спектакль, построенный на доведенной до абсурда бюрократии. Постановка театральной компании «Невозвращенцы».

«Озеро, где ты живешь и вокруг которого ходишь» — аудиоспектакль, посвященный фольклору народов Карелии и Кольского полуострова. Авторы — Алина Шклярская, Даниил Коронкевич.

«Современная природа» — музыкальный медиаспектакль по тексту Дерека Джармена. Режиссер — Элина Куликова.

«Теодицея на минималках» — интерактивный спектакль, исследующий поведение людей в социальных сетях. Режиссер — Полина Колозариди.

«Северное сияние» — спектакль-разговор о природе желания. Режиссеры — Елена Ненашева и Вика Привалова и другие проекты.

Расписание и имена лекторов образовательной программы, которая в этом году посвящена истории и современности перформанса, будут опубликованы позже.

Площадками фестиваля станут киностудия «Ленфильм», Музей Арктики и Антарктики, бутик-отель Wynwood, особняк общества «Знание» и многие другие.