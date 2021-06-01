Летний фестиваль искусств «Точка доступа» объявил программу

Международный летний фестиваль искусств «Точка доступа», который в этом году пройдет с 8 по 26 июля в Петербурге, объявил программу. На мероприятии — как в физическом, так и в цифровом пространстве — представят больше 20 проектов, сообщили «Афише Daily» организаторы фестиваля.
В основной программе
- Спектакль-путешествие «Бегуны» по роману нобелевского лауреата Ольги Токарчук, режиссер — Илья Мощицкий.
- Иммерсивный спектакль «Симулятор школы», режиссер — Петр Куркин.
- Перформативное отречение от имени знаменитой актрисы «Бенефис Розы Хайруллиной». Команда проекта: Роза Хайруллина, Леон Целебровский, Сергей Чехов, Анастасия Юдина.
- «Необъяснимо прекрасно» — серия восстановленных и адаптированных к сегодняшнему дню и состоянию культуры перформансов прошлого, авторы — Иван Демидкин и Артем Томилов.
- Документальное путешествие, посвященное невидимым женщинам «Ленфильма», «Билет в кино», авторы — творческая лаборатория «Вокруг да около».
- Серия миниатюрных инсталляций, посвященная экологическому сознанию, «Маленькие плохие человечки», авторы — Юлия Преображенская, Елизавета Скоробогатова, Ксения Перетрухина.
- Кукольный спектакль-прогулка «Выходные бывают только раз в неделю», создатели — Ксения Перетрухина, театр Karlsson Haus.
- Документальный проект о Северной Корее «Party Songs», художественный руководитель — Мортен Тровик (Норвегия).
Проекты свободной программы
- «33 сестры» — перформанс, состоящий из монологов девушек о личных проблемах и времени. Куратор — Александр Шумилин, театральная компания «Немхат».
- «Центр русской эмиграции» — иммерсивный спектакль, построенный на доведенной до абсурда бюрократии. Постановка театральной компании «Невозвращенцы».
- «Озеро, где ты живешь и вокруг которого ходишь» — аудиоспектакль, посвященный фольклору народов Карелии и Кольского полуострова. Авторы — Алина Шклярская, Даниил Коронкевич.
- «Современная природа» — музыкальный медиаспектакль по тексту Дерека Джармена. Режиссер — Элина Куликова.
- «Теодицея на минималках» — интерактивный спектакль, исследующий поведение людей в социальных сетях. Режиссер — Полина Колозариди.
- «Северное сияние» — спектакль-разговор о природе желания. Режиссеры — Елена Ненашева и Вика Привалова и другие проекты.
Расписание и имена лекторов образовательной программы, которая в этом году посвящена истории и современности перформанса, будут опубликованы позже.
Площадками фестиваля станут киностудия «Ленфильм», Музей Арктики и Антарктики, бутик-отель Wynwood, особняк общества «Знание» и многие другие.