Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий крупные иностранные IT-компании регистрировать официальные представительства в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Если закон примут, соцсети и мессенджеры с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян должны будут создать в стране юрлица, «в полном объеме представляющие интересы головных компаний».

Положения документа касаются компаний, на сайтах которых содержится информация на русском языке или языке республик и народов страны или публикуется реклама, направленная на россиян. Требования также распространяются на лица, обрабатывающие данные пользователей России или получающие деньги от российских физ- и юрлиц.

В законопроекте прописаны и меры принуждения иностранных компаний, не выполняющих требования властей. Среди них — информирование пользователей о нарушении закона, запрет на распространение рекламы о сайте или на нем самом, запрет на платежи в его адрес, запрет на попадание в поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, а также частичное или полное ограничение доступа к ресурсу.

О подготовке инициативы, направленной против «не приземлившихся» в России компаний, 13 мая объявил депутат Александр Хинштейн. Позже он сообщил, что депутаты определили список компаний, потенциально подпадающих под требования законопроекта. В него попали Facebook, Instagram, TikTok и Twitter, YouTube и Twitch, Telegram и WhatsApp, Google и Bing.