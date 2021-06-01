перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Вроде нежадный мужик»: Путин призвал главу «Сургутнефтегаза» дать денег многодетным семьям 18:02
Вышел трейлер фильма «Джетлаг» Михаила Идова. В нем снялись Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев 17:57
Японская теннисистка Наоми Осака отказалась от участия в чемпионате из‑за социофобии 17:55
«Почта России» запустила онлайн-продажу лекарств 17:53
«Скоро ваша Америка выкусит»: как Netflix перевел неполиткорректные фразы и поговорки из «Брата»
«Скоро ваша Америка выкусит»: как Netflix перевел неполиткорректные фразы и поговорки из «Брата» 17:23
Из суда сбежал обвиняемый в убийстве гея на Курском вокзале 17:14
Prequel запустил коллекцию эффектов в честь Месяца гордости 17:07
Летний фестиваль искусств «Точка доступа» объявил программу 16:58
Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России 16:38
Суд Испании приговорил женщину к 6 месяцам тюрьмы за установку пиратских Windows и Microsoft Office 16:36
Frensey Film Company Лука Гуаданьино усомнился, что сиквел «Зови меня своим именем» когда‑либо увидит свет
Лука Гуаданьино усомнился, что сиквел «Зови меня своим именем» когда‑либо увидит свет 16:14
Lil Baby и Lil Durk выпустили клип на заглавный трек их будущего альбома «Voice of the Heroes» 16:11
Суд оштрафовал главу центра «Насилию.нет» на 150 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах 15:59
В Калифорнии женщина столкнула медведя с забора, защищая своих собак. И это попало на видео! 15:55
В российских школах внедрят умные камеры. Они будут распознавать нетипичное поведение детей 15:43
Пресс-материалы Moscow Urban Forum открыл регистрацию участников
Moscow Urban Forum открыл регистрацию участников 15:18
«Яндекс» позволит пользователям удалять персональные данные из своих сервисов 15:10
Реставраторы очистили мраморную капеллу Микеланджело с помощью бактерий 15:07
«Это не больно»: «Гафт» и Dakooka выпустили клип о проблеме домашнего насилия 14:55
В Китае выявили первый в мире случай заражения человека новым типом птичьего гриппа 14:23
Отключить рекламу

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:38

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий крупные иностранные IT-компании регистрировать официальные представительства в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Если закон примут, соцсети и мессенджеры с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян должны будут создать в стране юрлица, «в полном объеме представляющие интересы головных компаний».

Положения документа касаются компаний, на сайтах которых содержится информация на русском языке или языке республик и народов страны или публикуется реклама, направленная на россиян. Требования также распространяются на лица, обрабатывающие данные пользователей России или получающие деньги от российских физ- и юрлиц.

В законопроекте прописаны и меры принуждения иностранных компаний, не выполняющих требования властей. Среди них — информирование пользователей о нарушении закона, запрет на распространение рекламы о сайте или на нем самом, запрет на платежи в его адрес, запрет на попадание в поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, а также частичное или полное ограничение доступа к ресурсу.

О подготовке инициативы, направленной против «не приземлившихся» в России компаний, 13 мая объявил депутат Александр Хинштейн. Позже он сообщил, что депутаты определили список компаний, потенциально подпадающих под требования законопроекта. В него попали Facebook, Instagram, TikTok и Twitter, YouTube и Twitch, Telegram и WhatsApp, Google и Bing.

События недели на afisha.ru
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
Mujuice
Урбанистическая меланхолия и пестрая танцевальная электроника
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Google
Люди
Александр Хинштейн
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить