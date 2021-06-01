Суд Испании приговорил женщину к 6 месяцам тюрьмы за установку пиратских Windows и Microsoft Office

Верховный суд Испании приговорил женщину к 6 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 3600 евро за преступление против интеллектуальной собственности. Она установила на компьютеры взломанные Windows и Microsoft Office, передает El Mundo.

Жительница Испании владеет небольшим офисом, где стоят 8 компьютеров. В 2017 году полицейские обнаружили, что два устройства работают на взломанной ОС Windows и с пиратскими программами из пакета Microsoft Office.

Сначала случай рассмотрел мадридский суд, после чего предпринимательница отправилась в провинциальный, но тот оставил решение без изменений. В конечном итоге дело дошло до Верховного суда, который вынес приговор в полном объеме.

Это первый раз, когда суд выносит обвинительный приговор по такому случаю, отмечает издание. В 2015 году в уголовный кодекс страны внесли поправки, запрещающие «коммерческое использование нелицензионных продуктов».