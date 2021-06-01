Суд оштрафовал главу центра «Насилию.нет» на 150 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

Перовский районный суд Москвы оштрафовал главу центра «Насилию.нет»* Анну Ривину на 150 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах. Об этом пишет «Медуза»* со ссылкой на правозащитную организацию «Агора».

По данным правозащитников, Ривину признали виновной по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ.

Юрист «Агоры» Кирилл Коронеев, представляющий интересы центра и его руководителя, сообщил изданию, что решение о штрафе будет оспорено.

В апреле тот же Перовский районный суд оштрафовал «Насилию.нет»* на 300 тыс. рублей за нарушение требований к НКО-иноагентам.

Минюст признал «Насилию.нет»* иностранным агентом в конце 2020 года. В марте этого года на организацию и ее основательницу Анну Ривину составили протоколы за нарушение закона об иноагентах. Ведомство обвинило центр в участии в политической деятельности из‑за кампании в поддержку закона о домашнем насилии, лекций Ривиной и акции против дискриминации женщин.

Позже глава центра сообщила, что от организации потребовали освободить арендуемое помещение в Москве. В нем «Насилию.нет»* принимает жертв домашнего насилия, проводит группы поддержки и устраивает образовательные мероприятия.

Организация направила требование признать незаконным решение министерства о ее включении в реестр иностранных агентов. Однако суд отклонил этот иск.

* «Насилию.нет» включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.