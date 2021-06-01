Lil Baby и Lil Durk выпустили клип на заглавный трек их будущего альбома «Voice of the Heroes»

Американские хип-хоп-исполнители Lil Baby и Lil Durk сняли клип на трек «Voice of the Heroes». Сингл станет заглавным в грядущем альбоме рэперов.

Ролик, вероятно, посвящен семейным ценностям и напоминанию о том, что все рэперы крутые. Ведь большую часть видео солисты читают рэп в окружении фанатов, денег и огромных цепей, а родители играют и обнимаются со своими детьми.