Lil Baby и Lil Durk выпустили клип на заглавный трек их будущего альбома «Voice of the Heroes»

Американские хип-хоп-исполнители Lil Baby и Lil Durk сняли клип на трек «Voice of the Heroes». Сингл станет заглавным в грядущем альбоме рэперов.
Ролик, вероятно, посвящен семейным ценностям и напоминанию о том, что все рэперы крутые. Ведь большую часть видео солисты читают рэп в окружении фанатов, денег и огромных цепей, а родители играют и обнимаются со своими детьми.
Релиз полноформатного альбома «Voice of the Heroes» состоится 4 июня. Помимо заглавного, в него войдут 17 треков под названиями «Track 2», «Track 3», «Track 4» и так далее.
Предыдущий релиз Lil Baby состоялся всего несколько недель назад. Он принял участие в записи одного из треков нового альбома J.Cole под названием «The Off-Season».