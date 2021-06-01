В российских школах внедрят умные камеры. Они будут распознавать нетипичное поведение детей

Компания «Для самых родных. Обнинск» (входит в «Союзинфотех») планирует запустить систему предиктивной безопасности в российских школах. Она будет контролировать поведение детей, сообщают «Ведомости».

Пилотную версию системы внедрят в одну из школ Московской области. Там поставят умные камеры, которые смогут распознавать нетипичное поведение учеников, а также предупреждать об опасных ситуациях. К последнему относят в том числе бег по коридору и катание по перилам.

«Если поведение ученика представляет угрозу ему или окружающим, в систему поступает сигнал, уведомляющий учителя и других ответственных сотрудников школы», — заявил Валерий Кандаулов, замдиректора отдела IT в «АИС Городе», также входит в группу компаний «Союзинфотех».

Нейросеть будет сравнивать запрограммированные в ней эмоции с характеристикой ученика, в которую входят все факторы, от оценок до его типичного поведения. Также она проанализирует настроение ребенка по схеме трех смайликов (веселый, спокойный, грустный). Если будет выявлено плохое настроение как минимум три дня подряд, школьный психолог и учитель получат соответствующее уведомление.

Определенные датчики смогут измерять температуру помещения. Если в кабинете слишком жарко, ученики могут начать плохо себя чувствовать. Об угрозах здоровью детей система также будет информировать учителя.

Стоимость внедрения такого искусственного интеллекта варьируется от 500 тыс. до 6,5 млн рублей. «Если пилотный проект в Подмосковье будет успешным, то есть система покажет свою эффективность, то имеет смысл говорить о тиражировании опыта на всю Московскую область», — сказал Кандаулов.

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