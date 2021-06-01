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Moscow Urban Forum открыл регистрацию участников

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:18

Moscow Urban Forum, который пройдет с 1 по 4 июля в парке «Зарядье», открыл регистрацию участников. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

Подать заявку на участие можно здесь. Регистрация будет открыта до 20 июня.

Деловая программа Moscow Urban Forum уже доступна на сайте форума. Ключевые выступления спикеров, международные диалоги, панельные дискуссии и круглые столы пройдут 1 и 2 июля.

Первый день форума будет посвящен обсуждению глобальных вызовов, которые стоят перед мегаполисами, а также освещению успешных проектов и кейсов городских трансформаций в разных городах мира за последние 10 лет.

Во второй день участников познакомят с передовыми городскими проектами будущего, а также расскажут о развитии международного сотрудничества и диалога мегаполисов для поиска ответов на вопросы будущего городов.

В деловой программе примут участие более 350 иностранных и российских спикеров. Среди них — одна из самых новаторских женщин-предпринимателей Юго-Восточной Азии, футурист Аеша Кханна, глава архитектурного бюро UNStudio Бен ван Беркель, а также американский экономист Дарон Аджемоглу.

Также на форуме выступят известный урбанист, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Рики Бердетт, немецкий архитектор, директор Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер, декан Школы архитектуры и дизайна IE, бывший исполнительный директор Притцкеровской архитектурной премии Марта Торн, британский архитектор и писатель, автор книги «Голодный город» Кэролин Стил и другие.

Параллельно с этим в «Зарядье» пройдет урбанистический MoscowUrban Fest. Его тема — «Re: город. Жизнь в новой эре». На события фестиваля регистрация будет объявлена дополнительно.

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