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Реставраторы очистили мраморную капеллу Микеланджело с помощью бактерий

Виктория Шанина
Сегодня в 15:07

Группа реставраторов объединилась с биологами, чтобы очистить капеллу Медичи, созданную Микеланджело в 1520–1535 годы. Они выпустили на мраморную поверхность различные штаммы бактериев, пишет The New York Times.

Спустя 60 лет после строительства мемориальной часовни, ее внешний вид начал портиться. Появлялись пятна, некоторые участки камня обесцвечивались, а декоративные белые стены тускнели.

Реставраторы смогли избавиться от большинства пятен. Однако грязь на могиле герцога флорентийского Алессандро Медичи и другие стойкие пятна требовали особенного подхода. Тогда группа инициаторов решила тайно опробовать новый способ.

Биологи выбрали восемь штаммов бактерий Serratia ficaria SH7, которые поедают грязь. Предварительно проведя тест на небольшой поверхности, они пустили микроорганизмы по всей капелле. По их словам, эти микробы безвредны для людей и скульптур, а также питаются клеем, маслом и фосфатами, которые были найдены в часовне.

Одна из участниц операции по очистке мрамора Даниэла Манна отметила, что «это было совершенно секретно». По ее словам, Алессандро Медичи был похоронен не совсем правильно, и его останки просачивались через каменную породу, образуя глубокие пятна на протяжении нескольких веков.

«SH7 съела Алессандро», — отметила Моника Бьетти, бывший директор музея капеллы Медичи. Эксперимент удался — гробницу удалось очистить от пятен.

В мае NFT работы Микеланджело «Мадонна Дони» продали за 170 тысяч долларов. Покупателем стала супруга коллекционера из Рима, которая подарит картины мужу на 60-летний юбилей.

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